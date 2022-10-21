Erzincan’da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 18 kaçak göçmenin geçişlerini organize ettiği öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

Erzincan’da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 18 kaçak göçmenin geçişlerini organize ettiği öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren ve Erzincan’a kadar bir kamyonetin kasasında gelen Afganistan uyruklu 18 kaçak göçmenin sınırdan girişlerini organize ettikleri ileri sürülen zanlılar yakalanarak mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan A.S., İ.G. ve K.Y. göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.