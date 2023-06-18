Erzincan’da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ekipler tarafından yapılan çalışmada, Erzincan yeni çevreyolu Sivas istikameti üzeri emniyet şeridinde park halinde bulunan bir tır ve dorsesi üzerinde yapılan incelemede, dorse içerisinden sesler gelmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte dorse açıldığında, içerisinde ülkeye kaçak yollarla giren 32 Afganistan uyruklu şahsın olduğu tespit edildi.

Afganistan uyruklu kaçak göçmenler muhafaza altına alınarak, M.C. ve H. B. isimli şüpheli şahıslar TCK 79, Göçmen Kaçakçılığı suçundan adli işlemler için gözaltına alındı. Yakalanan 2 kişi işlemlerin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

32 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.