Erzincan’da hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılan 1 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Erzincan’da hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılan 1 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince saat 01.30 sıralarında Erzincan Fen Lisesi Kavşağı çevresinde 25 ... plaka sayılı beyaz minibüs içerisinde yabancı uyruklu kimliksiz şahısları taşırken yakalanan ve hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılan Ş.Y. isimli şahıs sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Her zaman vatandaşlarımızın hizmetinde, birlik ve beraberlik içinde güvenin, huzurun şehri Erzincan’ı daha güzel günlere taşıyacaktır. Erzincan’ımıza huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamak için mesai kavramı gözetmeksizin görev yapan Türk Polis Teşkilatı, geçmişte olduğu gibi gelecek yıllarda da aynı heyecan, azim ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edecektir” denildi.