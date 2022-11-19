Emniyet Genel Müdürlüğünce hafta içerisinde 50 ilde düzenlenen "GİRDAP" operasyonu çerçevesinde Erzincan’da yakalanan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce hafta içerisinde 50 ilde düzenlenen "GİRDAP" operasyonu çerçevesinde Erzincan’da yakalanan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erzincan genelinde tefecilik-tehdit-hakaret suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde; kentte 3 adreste ve Ankara ilinde de 2 adreste eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda; H.T, P.T, D.T, F.A, İ.P isimli şüpheli şahıslar yakalanarak, gözaltına alındı.

Şahısların ikametinde ve aracında yapılan aramalarda; 75 sayfa boş senet (bono), 1 adet alacak ve vereceklerin tutulduğu siyah ajanda, 15 adet yeşil reçeteli sentetik ecza hap, 4 bin 770 TL para, 3 adet suça konu doküman, çeşitli dekontlar, çeşitli bankalara ait 4 adet banka kartı, 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Başka bir suçtan tutuklu bulunan M.T. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Şüphelilerden M.T, H.T, P.T. ve D.T, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, F.A ve İ.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.