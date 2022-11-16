Emniyet Genel Müdürlüğünce 50 ilde düzenlenen "GİRDAP" operasyonunda Erzincan’da hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda alacak-verecek çizelgesi, boş senet uyuşturucu ele geçirildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğünce 50 ilde düzenlenen "GİRDAP" operasyonunda Erzincan’da hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda alacak-verecek çizelgesi, boş senet uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erzincan genelinde tefecilik-tehdit-hakaret suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde; kentte 3 adreste ve Ankara ilinde de 2 adreste eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda; H.T, P.T, D.T, F.A, İ.P isimli şüpheli şahıslar yakalanarak, gözaltına alındı.

Şahısların ikametinde ve aracında yapılan aramalarda; 75 sayfa boş senet (bono), 1 adet alacak ve vereceklerin tutulduğu siyah ajanda, 15 adet yeşil reçeteli sentetik ecza hap, 4 bin 770 TL para, 3 adet suça konu doküman, çeşitli dekontlar, çeşitli bankalara ait 4 adet banka kartı, 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Konuya ilişkin şüpheli şahıslar tefecilik-tehdit-hakaret suçu dahilinde adli işlem yapılarak, ifadeleri alındıktan sonra Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edilecek.