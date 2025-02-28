Erzincan’da yarın başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde gıda üretim, gıda satış, toplu tüketim yerleri ve ramazan kolileri denetlendi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri, il merkezinde Ramazan ayı öncesinde denetimlerini sıklaştırırken, ilçe tarım ve orman müdürlükleri de ilçelerdeki noktaları denetliyor.

Yapılan gıda denetimlerine katılan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, öncelikli amacın gıda güvenliğinin sağlanması ve halkın güvenilir gıdaya ulaşımının temin edilmesi olarak açıkladı. Alper Koçaker, Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları noktasında gıda denetimlerinin sürekli devam edeceğini, Erzincan halkının gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla günde ortalama 4 ekibin denetim çalışmalarını sürdürdüğünü, bir ekibin günde ortalama 15 ayrı noktayı denetlediğini belirtti.

Alper Koçaker açıklamasında; "Bakanlığımıza bağlı birimler, 5996 sayılı kanun kapsamında gıda güvenliğinin sağlanması noktasında son derece titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Malum yarın mübarek Ramazan ayına gireceğiz. Ramazan ayında gıda arzında bir hareketlilik söz konusudur. Ekiplerimiz günler öncesinden denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Ramazan ayı süresince fırın, pastane, market gibi noktalara ek denetimler de gerçekleştiriyoruz. Marketlerde Ramazan ayı boyunca satışı gerçekleştirilen Ramazan kolilerini de özellikle denetliyoruz. Burada hassasiyetimiz Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yayınlanan gıda taklit ve tağşiş listelerinde adı geçen ürünlerin ve son kullanma tarihi geçmiş ya da dolmak üzere olan gıda ürünlerinin Ramazan kolilerinin içinde yer almasının önüne geçmektir. Erzincan halkından ricamız aldıkları ürünlerin etiket bilgilerini, üretim izinlerini ve son kullanma tarihlerini titizlikle incelesinler. Herhangi bir uygunsuzlukla karşılaşmaları durumunda lütfen ücretsiz olarak hizmet veren Alo Gıda 174 hattını arayarak ihbarda bulunsunlar. Ekiplerimiz derhal harekete geçerek gerekli incelemeyi yapacak ve ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılacaktır. Erzincan halkının huzur ve refah içinde Ramazan ayını idrak etmeleri için tüm ekiplerimiz titizlikle görevlerini yürütmektedir. Halkımıza hayırlı ramazanlar diliyorum" diye konuştu.