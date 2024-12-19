Gençlik ve Spor Bakanlığınca ülke genelinde gençlerin görüşlerinin doğrudan, politika sürecinde geliştirmek için başlatılan ‘Gençlik politika belgesi vizyon çalıştayları’ Erzincan’da gerçekleşti.

Gençlerin ulusal politikaları şekillendirmesinde aktif katılım sağlamak ve görüşlerini doğrudan politika geliştirme sürecine dahil etmek amacı ile ülke genelinde gençlik politika belgesi vizyon çalıştayları başlatıldı. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalıştaya il genelinden bir çok lise ve üniversite öğrencileri katılım sağladı.

Çalıştaya katılan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yaptığı konuşmasında gençlerin artık sözlere değil, ayak izlerine baktığını bu nedenle yaşayarak ve göstererek örnek olma zamanının geldiğini belirterek, "Eğer sözlerimizle hayatlarımız tutarlı değilse gençler bizden uzaklaşıyor ve aramızda derin uçurumlar oluşuyor. Gençler, konuşmalarımızdan çok yaşamımıza bakıyor. Yaşamımız tutarlı olmadıkça sözlerimizin bir karşılığı yok. Onlara “yürüyün” diyemeyiz önce bizim yürüdüğümüz yolu göstermemiz ve sözlerimizden çok eylemlerimizle onlara rehberlik etmemiz gerekiyor." dedi.

Bilginin değişim hızının çağın en büyük devrimi olduğunu ve matbaa çağında bilgiye ulaşmanın bir ayrıcalıkken bugün dijital çağda bilginin saniyeler içinde milyarlarca insana ulaştığını belirten Vali Aydoğdu, "Ancak bu hız, gençlerde bilgi bolluğu içinde bilgelik yoksunluğu oluşturuyor. Sorun, ne öğrenecekleri değil; öğrendikleriyle ne yapacaklarını bilmemeleri. Bu nedenle gençlerimize hızın içinde derinleşmeyi, hazzın ötesinde anlam aramayı öğretmeliyiz” diye konuştu.

Gençlerin sadece bilgi değil kendi sözlerini söylemek, kendi kimliklerini inşa etmek istediklerini de vurgulayan Vali Aydoğdu; "Bu nedenle gençlerimizi samimiyetle dinlemeli, onları anlamalı, gençlerimize cesaret verecek bir zemin oluşturmak için gayret göstermeli, onların özgün fikirlerini destekleyip potansiyellerini keşfetmelerine rehberlik etmeliyiz. Ancak büyük başarılar sabırla gelir. Gençlere zamanın kıymetini anlatmak, hızlı olmak yerine istikrarlı ve derinlemesine çalışmayı öğretmek gerekiyor.” dedi.

Vali Aydoğdu; maddi başarının, ahlaki ve insani değerlerin önüne geçtiğini bu durumun da gençlerde ruhsal bir boşluk oluşturduğuna değinerek bunun önüne geçmek için gençlere vicdanlı, adaletli ve erdemli bir duruş kazandıracak karakter eğitimi sunmanın önemini vurguladı.