Erzincan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Geleneksel Türk Okçuluğu İl Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.

Küçükler ve gençler kategorisinde Erzincan Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen yarışmaya 100 sporcu katıldı. Yapılan yarışmada sporcular hünerlerini sergileyerek puan toplamak için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Derece elde eden sporculara madalya ve hediyeleri düzenlenen törenle verildi.

Düzenlenen yarışma hakkında bilgi veren Geleneksel Türk Okçuluğu Eğitmeni Fatih Gülnahar, “Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Geleneksel Türk Okçuluğu İl Birinciliği müsabakalarını gerçekleştirdik. Erzincan Gençlik Merkezinde küçükler ve gençler kategorisinde yapılan yarışmaya 100 sporcu katılım sağladı. Müsabakalara katılım sağlayan gençlerimize teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz.” dedi.