Erzincan Gençlik Merkezi’nde Geleneksel Türk Okçuluğu eğitimleri devam ediyor.

Erzincan Gençlik Merkezi’nde Geleneksel Türk Okçuluğu eğitimleri devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlik merkezlerinde gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu eğitimi Erzincan’da tüm hızıyla devam ediyor. Tarihi çok eskilere dayanan okçuluk, Türkler için hem milli hem de manevi değerler açısından büyük bir öneme sahip. Erzincan Gençlik Merkezi sayesinde bu bilinçle, 8 ile 29 yaş arası gençler atalarının izinde, şanlı tarihiyle, kültürüyle, ok ve yayla tanışarak ok atıcılığı eğitimlerine ücretsiz olarak katılıyorlar. Geleneksel Türk Okçuluğu eğitiminde çalışmalar gruplar halinde devam ediyor. Eğitime katılan çocuklar ve gençler ise Erzincan Gençlik Merkezi’nin yapmış olduğu bu hizmetinden dolayı memnun kaldıklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Geleneksel Türk Okçuluğu Eğitmeni Fatih Gülnahar, “Geleneksel Türk Okçuluğu eğitimleri Erzincan Gençlik Merkezinde devam ediyor. Milli ve manevi bir değerimiz olan Geleneksel Türk Okçuluğunu gençlerimiz aracılığıyla yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak için burada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Küçük ve büyük yaş grubu olarak haftanın belirli günlerinde hem spor yapıyoruz, hem de bu önemli değerimizi gençlerimize aktarıyoruz. Gençlerimiz Erzincan’da Geleneksel Türk Okçuluğuna baya ilgi duyuyorlar. Eğitimlere yoğun katılım var.” dedi.

Geleneksel Türk Okçuluğu eğitimlerine katılan gençlerden üniversite öğrencileri Yusuf Çullu ile Gülay Aydoğdu’da, eğitimlerin güzel geçtiğini belirterek bu spora ilgi duyan diğer gençlere davette bulundular.

Öte yandan Erzincan Gençlik Merkezinde devam eden antrenmanları Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ve Gençlik Merkezi Müdürü Ertuğrul Köroğlu’da izleyerek sporculara başarı temennisinde bulundular.