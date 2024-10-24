Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen Gebe Okulu, diyetisyen ve psikologlardan oluşan uzman kadrosuyla anne adaylarının güvenli ve bilinçli bir gebelik geçirmelerine büyük katkı sağlıyor. Anne adayları bu eğitim programıyla hem kendilerini hem de bebeklerini sağlıklı bir geleceğe hazırlıyor.

Sağlıklı bir gebelik için gereken eğitim programları, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulu’nda alanında uzman, Ebe, Diyetisyen ve Psikologlar tarafından ücretsiz ve düzenli olarak sunuluyor.

2017 Nisan ayı itibariyle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulu’nda, gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin doğru kararlar alınmalarına ve bu dönemleri en güzel şekilde geçirebilmelerine yardımcı olunması amaçlanıyor. Verilen eğitimler sayesinde çiftler bu dönemlerde yaşadıkları deneyimin anne adayı, bebek ve diğer aile bireylerinin de tüm yaşamlarını etkileyeceğini öğreniyorlar.

Doğuma hazır olmak çok önemli

Yeni dönem gebe aileler ile bir araya gelen ve ilk olarak kısa bir konuşma yapan Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Betül Kalkan Yılmaz; kesinlikle burada çok güzel bilgiler ediniyorsunuz, doğuma hazır olmak çok önemli. Her kadının doğum sırasında güzel bir hikayesi olması lazım umarım sizlerinde hikayesi olumlu sonuçlanır. Hepiniz çok mutlu olursunuz. Buradan çok güzel bilgiler alarak ayrılırsınız” dedi.

Diyetisyen ve psikolog desteği

Gebe Okulu programı, anne adaylarının beden ve ruh sağlığını en üst düzeyde korumak için bir uzman ekibiyle çalışıyor. Diyetisyenler, gebelik sürecinde anne adaylarının dengeli ve sağlıklı beslenmesi konusunda rehberlik ederken, anne adaylarının hem kendi sağlıklarını hem de bebeklerinin gelişimini en iyi şekilde desteklemelerine yardımcı oluyorlar. Psikologlar ise, gebelik sürecinde yaşanabilecek stres, kaygı ve duygusal dalgalanmalarla başa çıkma konusunda anne adaylarına destek sağlıyor. Psikolojik destekle, anne adaylarının doğum sürecine daha sakin ve huzurlu bir şekilde hazırlanması hedefleniyor. Aynı zamanda anne adaylarının, diğer hamile kadınlarla deneyim paylaşımı yaparak sosyal bir destek ağı oluşturmalarına katkı sağlanıyor.

Sağlıklı bir gelecek için gebe okulu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulu hemşiresi, gebe eğitimcisi, emzirme danışmanı, ebe Gülay Gülakar 8 yıldır ebe okulunu yönettiklerini söyledi. Gülakar; “Gebe eğitimlerimizin içeriğinde online eğitimler, bireysel eğitimler, danışmanlı eğitimleri, eşli ve bireysel eğitimler olarak eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Eğitimlerimiz ücretsiz. Gurup eğitimlerimizi özellikle 5 modül eğitim olarak tamamlıyoruz. 5 modülün 1 seansını babaları dahil ediyoruz. Her seansımız 2 saat sürüyor. Burada annelere doğru kanaldan, doğru bilgi edinmelerini ve gittikleri bu yolculuklarında hedefimiz bunlara rehber olmak. Eğitimlerimiz sonunda katılımcılarımıza belge veriyoruz. Doğum sonrası annelerimiz aldıkları eğitimleri kızım veya oğlum bak senin için okula gittim, güzel bir annelik ve babalık için. Gülakar sözlerini “haydi gebeler gebe okuluna” diyerek tamamladı.

Gebe Okulu eğitimlerine katılan Hatice Güven Kaya; "Eşim ile eşli eğitime katıldım. Burada lohusalık süreci, emzirme süreci, ağrı yönetimimiz ile ilgili eğitimler alıyoruz. Masaj yapma tekniklerini, duş nasıl aldırılır, oda sıcaklığı kaç olmalı gibi bilgileri öğrendim. Çok memnun kaldık. Kafamızdaki soru işaretlerini Melek Hemşire sayesinde giderdik teşekkür ederim” dedi.