Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken 1’i adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde; ‘fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek’ suçunu işledikleri belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanırken fuhuş batağına sürüklenen 5 kadın kurtarıldı.

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