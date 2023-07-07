Erzincan’da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar yollara devrildi.

Erzincan’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada, binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle, Erzincan merkez Geçit Mahallesinde bulunan Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun da çatısı uçarak okulun bahçesine savrulurken ağaçların da fırtınada kırılarak yollara savrulduğu görüldü.

Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri tehlike oluşturacak yerleri güvenlik şeridiyle çevirerek tedbir aldı. Fırtına, Erzincan genelinde maddi zarara yol açarken herhangi can kaybı ve yaralanma olayı yaşanmadı.