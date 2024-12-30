Erzincan’da Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde fırın ve unlu mamül üretimi yapan işyerlerinde gramaj ve hijyen kontrolü yapıldı.

Ekipler düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimlerine, vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi için belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren 39 fırın ve unlu mamuller üreten işletmeyi denetledi.

Ekipler denetimlerinde işyerlerinin temizliği, ruhsat ve ürünlerin gramajlarını titizlikle kontrol etti.

Zabıta Müdürü Mehmet Polat, “Vatandaşlarımızın güvenli alışveriş yapabilmeleri için fırın ve unlu mamül üreten işletmeleri düzenli aralıklarla denetliyoruz.” ifadelerini kullandı.