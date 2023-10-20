Erzincan Terzibaba Camii’nde cuma namazının ardından Filistin’deki saldırılarda hayatını kaybedenler için dualar edilip, gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından toplanan grup yürüyüş yaparak İsrail’e tepki gösterdi.

Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesini vuran işgalci İsrail, tüm dünyanın gözü önünde vahşetini bir kez daha gösterirken tepkiler gelmeye devam ediyor. Erzincan’da Terzibaba Camii’ne gelen vatandaşlar, cuma namazının ardından İsrail’in Filistin’e yönelik yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edip, gıyabi cenaze namazı kıldı. Kentte, sivil toplum kuruluşlarınca namazının ardından yürüyüş yapılarak basın açıklaması düzenlendi. Dörtyol Kızılay Meydanında düzenlenen basın açıklaması ile İsrail’e tepki gösterilirken toplanan kalabalık, Filistin için destek sloganları attı. STK Platformları adına açıklama yapan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin, “İsrail terör örgütü, bütün dünyanın sessiz bakışları arasında bu katliamı yapıyor. Bunun adı açık ve net olarak soykırımdır. Bu soykırımı gerçekleştirenleri, buna sessiz kalanları, destek olanları, alkış tutanları lanetliyoruz. Ulusal menfaatler insani duyarlılıkların önüne geçtiği için nerdeyse bütün ülkeler sus pus. İslam ülkeleri hesap kitap yapmayı bırakmalı ve Filistin halkıyla gerçek bir dayanışma içine girmelidir” dedi.

Öte yandan, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik abluka ve saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, bir taraftan kara harekatına hazırlanırken, ayrıca hava saldırılarını sürdürüyor. Bununla birlikte saldırılar sonucunda Filistin’deki sivil ölümlerin sayısı da artıyor. Yaşanan sivil kayıplar hakkında açıklama yapan Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılar sonucunda 3 bin 500’den fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.