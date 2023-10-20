İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için Erzincan il genelindeki okullarda bayrak töreninde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İsrail’in 17 Ekim 2023 tarihinde Gazze’de bir hastaneye düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından üç gün süreyle Milli Yas ilan edilmişti. Bu çerçevede, Erzincan il genelindeki temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında ders bitiminin ardından düzenlenen bayrak töreninde saygı duruşunda bulundu. Ardından öğrenciler hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.

Yapılan açıklamada, Filistin halkının acılarının paylaşıldığı belirtilerek, “İsrail tarafından sivillere yönelik gerçekleştirilen ve son olarak bir hastaneye yapılan saldırılar sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananlardan dolayı Filistin halkının acılarını paylaşmak amacıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ülkemizde üç gün süreyle Milli Yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 21 Ekim 2023 Cumartesi günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür. Gazze başta olmak üzere Filistin’e yönelik İsrail tarafından başlatılan yeni saldırılar ve hastanenin vurulmasıyla tırmanan insani dramda, kadınlar ve masum çocuklar ile orada tedavi gören yaralılara uygulanan şiddet tüm insanlığın vicdanını yaralamıştır. Bütün çocukların ve ailelerinin ırk, din veya siyasi görüşü ne olursa olsun ayrım yapılmadan güvenliklerinin sağlanması, sağlıklarının ve yaşam haklarının korunması; her türlü şiddet, zulüm ve sömürüye karşı tedbir alınması temel insanî sorumluluklarımızdandır. Bu nedenle; Filistin halkına yönelik gerçekleştirilen işgal girişimi sonucunda hayatını kaybedenler ve özellikle çocuklar için Milli Eğitim Bakanımız n Yusuf Tekin’in talimatları ile ilimizdeki temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızda gerçekleştirilen bayrak törenlerinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştur. Hayatını kaybeden masum sivillere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, bu katliamların sona ermesini Filistin halkının acılarının bitmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.