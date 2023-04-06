Erzincan’da kuraklık endişesi yaşayan çiftçilerin yüzü son yağışlarla gülmeye başladı.

Çağlayan Beldesinde çiftçiler kuraklık endişesi yaşarken, son yağışlarla birlikte ekim işine daha çok ağırlık verildi. Çiftçi Muharrem Doğan, nisan yağmurlarıyla birlikte rekolteyi yükseltebileceklerini ifade etti. Bu yıl kış mevsiminin bölgede sıcak ve yağışsız geçtiğini belirten Doğan, “Bu yıl kış geçen yıllara göre daha sıcak ve yağışsız geçti. Bir iki hafta hariç eski o dondurucu soğukları göremedik. Birçok çiftçi aralık ve ocak ayında baharlık arpa ve buğday tohumunu ekti. Şimdi yonca ekiyorum. Nisan yağmurlarının yağmasını bekliyoruz. Çok şükür mart ayında bölgede yağışlar iyi gitti. Ekilen tüm ekinlerin çimlemesi şu sıralar çok iyi durumdadır” dedi.

Tam da üst gübre atım döneminde yeterli derecede yağış geldiğini kaydeden Doğan, “Biz ümidimizi hiçbir zaman kesmiyoruz. Nisan ayında da aynı yağışı bekliyoruz. Hem sulu hem de kuru alanda çiftçimizin yüzü güler, mahsulü artar ve bölgemizde altıncı aydan sonra hasat başlar. Türkiye’nin her yerine buradaki kaliteli buğdayı, arpayı, ayçiçeğini göndereceğiz. Allah, bize nisan ayında istediğimiz yağışı verdi. Ümidimizi hiçbir zaman kesmiyoruz. Nisan yağmurları böyle devam ederse inşallah bölgedeki hasadımız kurtulur” diye konuştu.

Özellikle nisan yağmurlarını beklediklerini ifade eden çiftçi Hasan Kop ise “Şimdiki yağışlar normal. Şu anki gibi devam ederse, rekolte yüksek olur. Buğday ve arpanın can damarı olan yağmur yağmasa kurak arazilerdeki ekinler heba olur. Allah’a şükürler olsun şu an öyle bir sorunumuz yok. Allah, nisanın sonuna kadar da bize yardım ederse inşallah verimimizi alacağız” şeklinde konuştu.