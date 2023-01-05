Erzincan İl Müftülüğü Gençlik Hizmetleri koordinatörlüğünce Diyanet Gençlik Merkezi’nde düzenlenen "Çarşamba Sohbetleri"nin bu yıl ki ilk programı İl Müftüsü Muharrem Gül’ün sohbeti ile başladı. Sohbetin konusu ise, "ahilik usulleri ve ticaretin temel kaideleri" oldu.

Erzincan İl Müftülüğü Gençlik Hizmetleri koordinatörlüğünce Diyanet Gençlik Merkezi’nde düzenlenen "Çarşamba Sohbetleri"nin bu yıl ki ilk programı İl Müftüsü Muharrem Gül’ün sohbeti ile başladı. Sohbetin konusu ise, "ahilik usulleri ve ticaretin temel kaideleri" oldu.

Gençlik merkezinin açıldığı 2019 yılından bu yana devam eden ve çalışan gençliğe, esnafa yönelik olmakla beraber tüm vatandaşlara da açık olan bu program, "ahilik usulleri ve ticaretin temel kaideleri" konu başlığıyla İl Müftüsü Muharrem Gül’ün sohbetinin konusu oldu. Akabinde hayırseverlerin katkılarıyla yapılan ikramlarla sohbet devam etti.

Gençlik Merkezimizdeki sohbete katılan şehir esnafı, farklı kurumlarda çalışanlar ve EBYÜ mensupları, il müftüsüne yeni vazifesi dolayısıyla hayırlı olsun temennilerinde bulunup, bu faydalı ve samimi hizmet ortamının hazırlanmasında emek sarf eden İl Müftülüğü Gençlik Hizmetlerine ve katkılarından dolayı Erzincanlı hayırseverlere teşekkürlerini ifade ettiler.