Mayıs ayı mutat personel toplantısının ardından Erzincan İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu organizesiyle İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, “En Güvenli Sığınağımız Aile” konusuyla konferans verdi.

Erzincan Vali Yardımcısı Ömer Özbay, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsak Emin Aktepe, İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Dölek, ilçe müftüleri, müftülük personeli ve vatandaşların katıldığı program, Müftülük Konferans Salonunda geçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Diyanet İşleri Başkanlığı Aile Sinevizyonu gösterimiyle devam etti. Açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Muharrem Gül daha sonra konferansını vermek üzere mikrofonu Prof. Dr. Saffet Köse’ye bıraktı.

Yoğun bir katılımla devam eden program sonunda misafir konuşmacıya İl Müftüsü Gül, Erzincan’a özel bir bakır işleme takdim etti.