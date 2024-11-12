Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Erzincan’da gece en düşük hava sıcaklığı eksi 8 derece ile Refahiye ve Otlukbeli’de kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülecek. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan merkezde 1, Kemaliye’de 4, İliç ve Üzümlü’de 0, Refahiye ve Otlukbeli’de eksi 8, Tercan’da eksi 4, Kemah’ta eksi 3, Çayırlı’da eksi 5 derece olarak kaydedildi.