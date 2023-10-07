Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Emzirme Haftası kutlandı.

"Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" çerçevesinde anne sütünün önemi konusunda farkındalık oluşturmak için Türkiye’de her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında Emzirme Haftası kutlanıyor.

Çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, ölümlerin önlenmesi gayesiyle, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız’ın da katılımıyla, farkındalık oluşturmak için Emzirme Haftası standı kurularak, kutlamalar ve etkinlikler yapıldı.

“Bebekler hayata anne sütü ile başlayıp sağlıkla devam etsin”

1-7 Ekim Emzirme Haftası’nın öneminden de bahseden uzmanlar ise, bebeklerin doğumu izleyen ilk saat içinde emzirilmeye başlanması ve ilk 6 ay boyunca sırf anne sütü ile beslenmelerinin hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Sağlık Bakanlığının annelere tavsiyesi olduğu dile getirdi. İlk 6 ay boyunca ek besin verilmeden sadece emzirilen bebeklerde birçok hastalığın gelişmesinin ve yetersiz beslenmenin önüne geçildiği belirten uzmanlar, emzirmenin aynı zamanda çocuğun ilk aşısı sayıldığı hatırlatılırken, anne sütünden bebeğin sistemine önemli antikorların geçerek hastalıklara karşı direncini yükselttiği ifade ettiler.