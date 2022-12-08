Erzincan’da Ekmek Fiyat Tarifeleri Tespit Komisyonu toplantısı yapıldı. Fırıncılar 4 liradan satılan ekmeğin fiyatının 5 liraya çıkarılmasını talep ettiler.

Erzincan’da Ekmek Fiyat Tarifeleri Tespit Komisyonu toplantısı yapıldı. Fırıncılar 4 liradan satılan ekmeğin fiyatının 5 liraya çıkarılmasını talep ettiler.

Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde Erzincan’da Kemaliye, Kemah, Refahiye, Çayırlı, Tercan, Otlukbeli, İliç ve Üzümlü ilçelerinde faaliyet gösteren fırıncı esnafının talepleri doğrultusunda Ekmek Fiyat Tarifeleri Tespit Komisyonu toplantısı Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği salonunda gerçekleştirildi. Birlik Başkanı Bedir Limon, kamu kurum temsilcileri ve ilçe oda başkanlarının katıldığı komisyon toplantısında fırıncılar artan maliyet girdilerini öne sürerek 210 gram ekmeğin 5 liradan satışa sunulmasını talep ettiler.

Talebin ilgili mercilere sunulacağı ve ona göre zam kararının verileceği öğrenildi.