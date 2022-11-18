“2022 Yılı Sektörel Yenilikçilik ve İstihdam Finansman Desteği Programı” çerçevesinde onaylanan “Erzincan Bögert Maden Suyu Üretim Tesisi” projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

“2022 Yılı Sektörel Yenilikçilik ve İstihdam Finansman Desteği Programı” çerçevesinde onaylanan “Erzincan Bögert Maden Suyu Üretim Tesisi” projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzincan Yatırım Destek Ofisi’nde düzenlenen sözleşme imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Kavaş İnşaat A.Ş müdürü İkram Çamur, ajans ve firma yetkilileri katıldı.

Erzincan’da atıl durumda bulunan maden suyu üretim tesislerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla hazırlanan proje dahilinde, modern teknolojiye uygun makine ekipman alımı yapılarak ürün çeşitliliğinin arttırılması, Erzincan’ın doğal mineralli bögert maden suyunun yurt içi ve yurt dışına pazarlanmasının sağlanması hedeflemekte.

Proje çerçevesinde yatırımların tamamlanması ile birlikte ilk etapta yapılacak 20 kişilik istihdam ile Erzincan’da işsizliğin azaltılması ve sosyoekonomik gelişmişlik seviyesinin artmasına katkı sağlanması, bölgede ihracat kapasitesinin artması, doğal kaynakların değerlendirilmesi konusunda farkındalık oluşturulması ve bu alanda yeni yatırımların yapılmasına örnek teşkil etmesi beklenmekte.