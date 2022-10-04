Erzincan genelinde 01 Ekim 2022-28 Şubat 2023 tarihleri arasında doğal Alabalık avcılığına yasak getirildi.

Erzincan genelinde 01 Ekim 2022-28 Şubat 2023 tarihleri arasında doğal Alabalık avcılığına yasak getirildi.

Konuya ilişkin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

“22.08.2020 tarih ve 31221 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ve 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliği hükümleri gereğince; İlimizdeki iç sularda (nehir, dere vb.) 1 Ekim 2022 - 28 Şubat 2023 tarihleri arasında doğal Alabalık avcılığı yasaktır. Avlanmanın yasak olduğu bu dönemde, avlanılması yasak su ürünleri satışı, nakli ve imalatta kullanılması da yasaktır. Aksine hareket edenler hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu uyarınca yasal işlem uygulanacaktır.”