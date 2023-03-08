Panelde, EBYÜ Deprem Teknolojileri Enstitü Müdürü Prof.Dr. Şevket Özden, Acil Tıp Uzmanı, Afet ve Acil Tıp Derneği Başkanı Prof.Dr. Doğaç Niyazi Özüçelik ile Acil Tıp Uzmanı, AKUT Kurucu Başkanı Doç.Dr. Mustafa Feridun Çelikmen katılımcılara sunumlar eşliğinde bilgilendirmelerde bulunacaklar.

Müftülük Konferans Salonunda saat 19.00’da başlayacak olan panelin moderatörlüğünü Levent Baydaş yapacak.

Erzincan Kent Konseyi tarafından, 13 Mart 2023 Pazartesi günü “Deprem ve Yaşamak” adlı panel düzenlenecek.

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