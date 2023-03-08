Erzincan Kent Konseyi tarafından, 13 Mart 2023 Pazartesi günü “Deprem ve Yaşamak” adlı panel düzenlenecek.
Erzincan Kent Konseyi tarafından, 13 Mart 2023 Pazartesi günü “Deprem ve Yaşamak” adlı panel düzenlenecek.
Müftülük Konferans Salonunda saat 19.00’da başlayacak olan panelin moderatörlüğünü Levent Baydaş yapacak.
Panelde, EBYÜ Deprem Teknolojileri Enstitü Müdürü Prof.Dr. Şevket Özden, Acil Tıp Uzmanı, Afet ve Acil Tıp Derneği Başkanı Prof.Dr. Doğaç Niyazi Özüçelik ile Acil Tıp Uzmanı, AKUT Kurucu Başkanı Doç.Dr. Mustafa Feridun Çelikmen katılımcılara sunumlar eşliğinde bilgilendirmelerde bulunacaklar.
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