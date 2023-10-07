Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda kaçak kazı için kullanılan malzemeler ile 10 şüpheli yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suçların önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için operasyonlar ve denetimler aralıksız sürüyor

Son olarak yapılan operasyonda polis ekiplerince A.Ö, H.H.P, A.Y, A.Y, H.A. Y.E.S, Y.Ş, H.Ö, H.E, M.N isimli 10 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarında arama yapılarak, yapılan aramalarda; 1 ekskavatör iş makinesi, 1 adet arama dedektörü ve parçaları, 1 adet karot makinesi ve parçaları, 1 adet dijital yer altı görüntüleme cihazı ve kulaklığı, 4 adet manuel frekans dedektörü, 1 adet kazıda kullanılan dizüstü bilgisayar ve hard disk, 1 adet manuel mesafe ölçer, 1 adet kırık mozaik parçası ele geçirilerek el konuldu. Yakalanan 10 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.