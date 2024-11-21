Erzincan’da Kasım ayı başından bu yana dağa taşa umut ekiliyor. Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü’nün koordinesinde başlatılan Çevreye Duyarlı Nesiller Yetiştirme programı kapsamında binlerce fidan toprakla buluşup ülkenin ve milletin geleceğine nefes oluyor.

Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü’nün Erzincan genelinde başlattığı programa Erzincan’da birçok kesim destek sağlıyor. Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü ve Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yürütülen Çevreye Duyarlı Nesiller Yetiştirme programına okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin yanı sıra öğretmenler ve vatandaşlar da büyük destek veriyor.

Erzincan’da orman varlığının artırılması, sürdürülebilir bir çevre oluşturulması gibi amaçlarla yürütülen program ile binlerce fidan toprakla buluşuyor, hem geleceğe hem insanlığa nefes oluyor. Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü’nün fidan ve teknik destek sağladığı program kapsamında hem Erzincan Merkezinde hem de ilçelerde adeta taşa toprağa umut ekiliyor.

2024 yılında doruğa ulaşan fidan dikim kampanyaları kamuoyundan da büyük destek görürken, önümüzdeki süreçte Erzincan’da orman varlığının hayli artması bekleniyor. Orman İşletme Müdürlüğü personelinin özverisi ile eğitim camiasının istek ve arzusu bir araya gelince, son derece etkili çalışmalar yapılıyor. Özellikle anaokulu öğrencilerinden lise öğrencilerine kadar ülkemizin gelecek nesillerini oluşturacak öğrencilerin diktiği binlerce fidan ülke ve Erzincan adına umut veriyor.