Erzincan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Valilik makamında gerçekleştirilen tebrik kabul merasiminin ardından Ordu Caddesi’ndeki kutlama törenine geçildi. Düzenlenen törende, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, törendeki polis, asker, öğrenci ve vatandaşları üstü açık arabadan selamlayarak bayramlarını kutladı. Gerçekleştirilen selamlama merasiminin ardından tören; saygı duruşunda bulunulması ve 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ilişkin mesajları okundu. Akabinde öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın yapılmasının ardından gaziler, askeri araçlar, kamu kurum ve kuruluş araçları ile mehteran takımı protokolü selamladı. Töreni izlemeye gelen vatandaşlar ise tören birliklerinin geçişi esnasında ellerindeki Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldu.

Vali Aydoğdu, programda yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet; tüm dünyaya karşı bir bayrak, bir vatan, bir millet olmaktır. Cumhuriyet sadece bir tarih değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Zaferin adıdır. Demokrasinin ışığında, her bireyin eşit hak ve özgürlüğe sahip olduğu bir toplumun teminatıdır" dedi

Düzenlenen törene il protokolünün yanı sıra kamu kurum müdürleri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.