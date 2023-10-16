Erzincan İl Müftülüğünün organizasyonuyla çocuk camii bulaşması çerçevesinde Terzi Baba Camisinde "Nasreddin Hoca Erzincan da" temalı çocuk şenliği düzenlendi. Şenlikte 7-14 yas arasındaki çocuklara yönelik olarak halat çekme, dini sorular eşliğinde camide çocuklara güzel vakit geçirmeleri sağlandı.

Şenlikte çocuklara, balon hediyesi, pamuk şekeri ve mısır ikramında bulunuldu. Programda İl Müftüsü Muharrem Gül, Filistin için çocuklar ve veliler ile birlikte dua etti. Veliler programdan duydukları memnuniyeti belirterek bu güzel programların tekrarını dileyerek ayrıldılar.