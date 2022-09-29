Erzincan’da Afganistan uyruklu iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Erzincan’da Afganistan uyruklu iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Erzincan Merkez Kavakyolu Mahallesi ki bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu kişilerin düğünü olduğu esnada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, 25 yaşında ki Mohsen Ahmedzade bir başka Afganistan uyruklu Mohammad Davud Husseini tarafından karnından bıçaklandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan yaralı Mohsen Ahmedzade yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi Mohammad Davud Husseini ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.