Erzincan’da iki farklı adreste çıkan ot yangınları itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Çıkan ilk yangın Erzincan’ın Kemah ilçe yolu üzeri Yenköy arazisinde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak yerleşim yerlerine ve çevre arazilere sıçramadan söndürerek soğutma çalışmasını yaptı.

İkinci yangın ise, Erzincan merkeze bağlı Ulalar beldesi Gümüştarla köyü arazisinde meydana geldi. Burada da yangın ihbarı sonrası köye giden itfaiye ekipleri, yaklaşık 80 dönüm arazi üzerinde çıkmış olan yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmasını gerçekleştirdi.

Yangınlarda maddi hasar oluştu.