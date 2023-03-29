Erzincan’da hava sıcaklığının aniden düşmesi, çiçek açan meyve ağaçlarını don tehlikesi ile karşı karşıya getirdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Erzincan için kuvvetli kar yağışı, fırtına ve zirai don uyarısında bulunuldu. Bölge genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların öğleden sonra kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar, şeklinde olacağını tahmin eden uzmanlar çiftçiyi de tedirgin etti. Hava sıcaklıkların 8 ila 10 derece azalarak mevsim normali altında seyredeceği bölgede çiçek açan meyve ağaçları don tehlikesi ile karşı karşıya geldi. Meteorolojiden yapılan uyarıda, “Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte bölge genelinde kuvvetli zirai don beklenmekte. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlar başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir” ifadelerine yer verilirken çiftçilik yapan vatandaşlar mevsimlerin artık iyice değiştiğini söyleyerek endişe duyduklarını belirtti.

Erzincan’ın Ekmekli köyünde çiftçilik ile uğraşan Enes Yücel, “Mart ayının son günlerinde böyle bir hava beklemiyorduk. Çok şiddetli fırtına var. Hava sıcaklığı düne oranla bayağı düştü. Gece soğuk hava eksi 6 ila 7 derecenin altına düşerse çiçek açmış kayısı ağaçları yanar ve yazık olur. Kuraklıkla zaten karşı karşıyayız, üzerine bir de çiçek açmış meyvelere don vuruşa çiftçi iyice zarar eder” dedi.