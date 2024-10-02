Erzincan’ın Kemah ilçesinde sonbahar mevsimi ile birlikte organik ceviz hasadı başladı.

Her yıl tonlarca cevizin toplandığı Kemah’ta vatandaşlar, boyları 20 ile 30 metre arsında değişen ağaçlarda, uzun sırıklarla ceviz çırpıyor. İlçede yaşayan Murat Çelik, ceviz veriminin son yıllarda azaldığını söyledi. Geçmiş yıllarda iyi bakıldığı için ceviz veriminin de iyi olduğunu ifade eden Çelik, “Artık yeterince bakım yapamıyoruz. Sadece ceviz hasadı döneminde geliyoruz. İyi bakım yapmadığımız için ceviz verimi de çok az oluyor. 20 yıl önce 40-50 teneke ceviz toplarken şimdilerde ise 15- 20 teneke alabiliyoruz” dedi.

Ceviz hasadının ekim ayı ile birlikte başladığının altını çizen Çelik, “Ceviz hasadı eylül ayı sonu bazen de ekim ayı başında başlıyor. Yaklaşık bir hafta sürüyor” ifadelerini kullandı.

Kerem Mutlu isimli vatandaş ise ceviz çırpmanın yorucu ve tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, “Kırsal kesimde bu işi yapmak kolay değil. Zor olduğu kadar zevkli bir iş. Her sene bu zamanda ceviz çırpmaya geliyoruz. Hem tecrübe hem denge ister. Dengeni kuramadığın zaman tehlikeli oluyor. Ama bizler tecrübeli olduğumuz için emniyetli kalkıyoruz. Deyim yerindeyse ayağımız yere basmadan silkelemiyoruz” dedi.

Ceviz hasadının yorucu olduğu kadar zevkli olduğunu vurgulayan Meyrem Ertaş isimli vatandaş da, “Biraz zahmetli ama kışın bunun sefasını sürüyoruz. Tabi bir yandan ceviz toplarken aynı zamanda piknik de yapıyoruz. Sadece toplamakla bitmiyor. Kabuklarından sıyırıyoruz, sonra kurutuyoruz. 4-5 gün kuruduktan sonra kırıp kış boyunca tüketiyoruz. Cevizi pasta, börek ve çöreğe katıyoruz. Bunun yanında kış aylarında çay ile birlikte tüketiyoruz” diye konuştu.

Erzincan’ın Kemah ilçesinde Kemah cevizi yaklaşık bin 400 dönümlük alanda yetiştirilirken, kabuğunun ince ve doluluk oranının fazla olması sebebiyle tüketiciden yoğun talep görüyor. Ceviz yetiştiriciliği noktasında önemli bir yere sahip olan Erzincan’ın Kemah ilçesinde yetişen cevizler verim ve kalite açısından da dikkat çekiyor.