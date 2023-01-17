Erzincan polisinin 15 günlük çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 66 kişi yakalandı.

Erzincan polisinin 15 günlük çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 66 kişi yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 2023 yılı ocak ayının ilk yarısında 15 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 66 kişi yakalanarak farklı suç aletleri ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 21 bin 912 GBT sorgulamasında, aranması bulunan 66 kişi yakalanarak 6 kişi gözaltına alındı ve 377 kişiye adli-idari işlem yapıldı. Yurda yasa dışı yollarda girdiği tespit edilen 9 kaçak göçmen ise ekiplerce yakalandı.

Diğer yapılan asayiş uygulamaları ve aramalarda ise, 170 işyeri kontrol edilerek, 4 adet kesici alet, 9 adet elektronik sigara, 20 adet sikke, 12 gram esrar, 23 gram metamfatemin, 645 paket kaçak sigara, 123 adet kaçak puro, 14 adet sentetik ecza, 10 bin 520 adet makaron ve 16 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.