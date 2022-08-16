Erzincan polisinin 15 günlük çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 61 kişi yakalandı.

Erzincan polisinin 15 günlük çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 61 kişi yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 15 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 61 kişi yakalanarak farklı suç aletleri ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 13 bin 845 GBT sorgulamasında, aranması bulunan 61 kişi yakalandı ve 494 kişiye adli-idari işlem yapıldı. Yapılan 21 bin 840 araç kontrolünde ise, 3 bin 686 araca cezai işlem uygulanırken 32 araç trafikten men edildi. Diğer yapılan uygulamalarda ise, 101 işyeri kontrol edilerek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kesici alet, 2 adet sahte belge, 2 adet sahte para, 1,8 gram esrar, 135 bin 960 adet makaron, 60,28 gram metamfatemin, 29 kök kenevir, ve bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.