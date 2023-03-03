Erzincan polisinin şubat ayında yaptığı çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 58 kişi yakalandı, 19 kişi ise gözaltına alındı.

Erzincan polisinin şubat ayında yaptığı çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 58 kişi yakalandı, 19 kişi ise gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 2023 yılında şubat ayı boyunca gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 58 kişi yakalanarak farklı suç aletleri ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 23 bin 211 GBT sorgulamasında, aranması bulunan 58 kişi yakalanarak 19 kişi gözaltına alındı ve 661 kişiye adli-idari işlem yapıldı. Yurda yasa dışı yollarda girdiği tespit edilen 16 kaçak göçmen ise ekiplerce yakalandı.

Diğer yapılan asayiş uygulamaları ve aramalarda ise, 264 işyeri kontrol edilerek, 2 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet kesici alet, 33 adet ecstasy hap, 888 gram esrar, 31 gram metamfatemin, 12 adet sentetik ecza ve 12 bin 200 adet makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.