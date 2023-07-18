Erzincan polisinin 15 günlük çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 27 kişi ile 78 kaçak göçmen yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 2023 yılı temmuz ayının ilk yarısında 15 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 27 kişi yakalanarak farklı suç aletleri ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 18 bin 373 GBT sorgulamasında, aranması bulunan 27 kişi yakalanarak 3 kişi gözaltına alındı ve 427 kişiye adli-idari işlem yapıldı. Yurda yasa dışı yollarda girdiği tespit edilen 78 kaçak göçmen ise ekiplerce yakalandı.

Diğer yapılan asayiş uygulamaları ve aramalarda ise, 164 işyeri kontrol edilerek, 1 adet tabanca, 1 adet namlulu silah, 17 kilogram tütün, 5 bin 520 adet makaron, 4 paket kaçak sigara, 128 adet sentetik ecza ve 7 adet kaçak puro ele geçirildi.

Yapılan denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.