Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetim ve uygulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetim ve uygulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 1 ay boyunca gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 10 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda;

Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilmiş İ.K., bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası ve basit yaralama suçundan ise 3 bin 740 TL adli para cezası ile aranan Y.A., İftira suçundan 10 ay hapis cezası ile aranan O.D., taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 6 ay hapis cezası ile aranan S.T., cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 ay hapis cezası ile aranan A.K., hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 3 ay 10 hapis cezası ile aranan U.K., 6284 sayılı ailenin korunması kanununa muhalefet suçundan 3 gün hapis cezası ile aranan F.P., basit yaralama suçundan 3 bin 920 TL adli para cezası ile aranan B.A., basit yaralama suçundan 3 bin TL adli para cezası ile araban G.A. ve alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan 2 bin 100 TL adli para cezası ile aranan C.Y. olmak üzere toplamda 7 yıl 2 ay 28 gün hapis cezası ve 12 bin 760 TL adli para cezası ile aranan 10 kişi yakalanarak cezaevlerine teslim edildi.