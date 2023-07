Erzincan’da yaz mevsiminin gelmesi ve akaryakıt fiyatlarının zamlanmasıyla birlikte, bisiklete olan rağbet arttı.

Vatandaşların yaz aylarında bisiklet tercihi ise bisiklet tamircisi ve satıcılarını sevindiriyor. İnönü Mahallesinde bisiklet tamiri yapan esnaf, havaların ısınmasıyla birlikte satışlarda ve tamiratta canlılık yaşandığını belirtti. Vatandaşlar, çevre dostu ve sağlıklı bir ulaşım alternatifi olan bisikleti tercih ederek satıcıların yolunu tutuyor. Bisiklet kullanımı hem ulaşım hem de gezi amaçlı olarak tercih ediliyor.

Okulların kapanmasının ardından vatandaşların çocuklarına bisiklet almasının da satışları arttırdığını söyleyen esnaf; Her bütçeye uygun bisiklet satışı ile fiyatlarda geçen yıla göre az da olsa bir artış olduğunu ifade ediyorlar.

Bisiklet tamiri yapıp dükkanındaki bisikletleri kiraya veren ve geçtiğimiz senelere göre işlerin daha iyi olduğunu ifade eden esnaf Fuat Kaya, “Şu anda işlerimiz çok yoğun, daha önce bu kadar yoğunluk yoktu. Fiyatlar artmış olmasına rağmen talep çok fazla. Önceki yıllarda bu kadar alışveriş olmuyordu. Maşallah iki katına fiyatlar arttı ama yine de alıyorlar. Bisiklet tamiri yaptırıyorlar. Akşama kadar burada yoğunluktan dolayı nefes alamıyoruz. Şu anda bisiklet fiyatlarında yükselme var. " diye konuştu.

Yapılan zamlardan sonra ikinci el bisikletlere rağbet arttığını belirten Kaya, "Fiyatlar günlük değişiyor her gün zam geliyor. Parçalar dolar üzerinden geliyor Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz ama Türkiye parasıyla alışveriş yapmıyoruz. Her şey dolara bağlı dolar ile alışveriş yapıyoruz. Bizim sezonumuz yazın açılır kışın satışlar düşer yazın artar. Gelen müşteriler genelde ikinci el alıyor 2 bin TL bir bisiklete veremiyor ki nasıl versin asgari ücretle çalışan adam. Her ailede 4-5 tane çocuk var. Hangi birine alsın mecburen ikinci ele yöneliyor." şeklinde konuştu.