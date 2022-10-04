Erzincan’da trafik ekiplerince yapılan 1 aylık denetim ve uygulamalar sonucunda 32 bin 770 aracın denetimi yapılırken bin 813 sürücüye ve 3 bin 774 plakaya ceza yazıldı.

Erzincan’da trafik ekiplerince yapılan 1 aylık denetim ve uygulamalar sonucunda 32 bin 770 aracın denetimi yapılırken bin 813 sürücüye ve 3 bin 774 plakaya ceza yazıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce eylül ayı içerisinde yapılan uygulamalar ve denetimlerin neticeleri paylaşıldı. Erzincan’da 1 ay içerisinde 77 maddi hasarlı, 69 yaralamalı kaza meydana geldi. Ekipler tarafından yapılan denetim ve uygulamalarda bin 813 sürücüye ve 3 bin 774 plakaya cezai işlem uygulanırken 99 araç trafikten men edildi ve 55 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Erzincan’da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı Erzincan’da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Ayrıca eylül ayı içerisinde trafik ekipleri tarafından, 6 bin 467 yük taşıyan araç, bin 658 yolcu otobüsü, 489 motosiklet kontrol edilirken 12 bin 545 emniyet kemeri, 262 okul servisi, 5 bin 749 alkol ve diğer uygulamalar yapıldı.