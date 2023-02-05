Erzincan’da beklenen yağışların ardından yeterli seviyede kar kalınlığına ulaşılan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde kayak sezonu açıldı.

Erzincan’da beklenen yağışların ardından yeterli seviyede kar kalınlığına ulaşılan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde kayak sezonu açıldı.

Birçok ilde olduğu gibi Erzincan’da da 2023 sezonu kar yağışı olmaması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gitmesi sebebiyle kayak sezonu geç açıldı. Sezonun ilk gününde kayakseverler tesislere yoğun ilgi gösterdi. 2970 rakımlı Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi de kar kalınlığının yeterli seviyeye gelmesiyle kayak tutkunlarını ağırladı. Erzincan il merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ergan Dağı’nda dört etaptan oluşan ve kesintisiz 17 kilometre kayak yapma alanına sahip

olan merkezde kayak yapan konuklar, tesislerin bulunduğu alanda yer alan ve buz tutan Ardıçlı Gölü çevresinde manzaranın keyfini çıkarıp, fotoğraf çektirdi. Pist uzunluğu ve kar kalitesi ile Türkiye’deki önemli kayak tesislerinden birisi olan Ergan Dağı Kayak Merkezi, her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce kayakseveri ağırlıyor.

Yerli ve yabancı kayakseverleri Ergan’a davet eden vatandaşlar, “Sabırsızlıkla beklediğimiz Ergan Dağı Kayak Tesisleri bugün açıldı. Tüm ülkede olduğu gibi burada da geç açıldı tabii. Yağan karın ardından pist kayak için hazır. Türkiye’nin en uzun pistine sahip Ergan Dağı’nda herkesi kayak yapmaya bekliyoruz. 17 kilometrelik bir pistimiz var. Bin 200 metre gece kayağı pistimiz var. Bu da Erzincan için çok büyük bir avantaj. Bugün hepimiz çok heyecanlıyız, açılışımızı yapmış bulunmaktayız ve 2023 yılı için tüm kayakçılara kazasız belasız hayırlı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verdiler.