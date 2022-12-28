Erzincan’da sokak köpeğinin ayağından ısırdığı kadın yaralandı.

Erzincan’da sokak köpeğinin ayağından ısırdığı kadın yaralandı.

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Olay, Mengüceli Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, okuldan dönen çocuklara karşı hırlayan sokak köpeği küçük çocukları korumak isteyen 22 yaşındaki kadını ayağından ısırdı. Daha sonrada kaçtı. Ayağından yaralanan kadın Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek tedavi oldu.

Tedavisinin ardından kadın polis merkezine giderek yaşadığı olay hakkında şikayetçi oldu.