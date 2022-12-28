Tedavisinin ardından kadın polis merkezine giderek yaşadığı olay hakkında şikayetçi oldu.

Olay, Mengüceli Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, okuldan dönen çocuklara karşı hırlayan sokak köpeği küçük çocukları korumak isteyen 22 yaşındaki kadını ayağından ısırdı. Daha sonrada kaçtı. Ayağından yaralanan kadın Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek tedavi oldu.

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