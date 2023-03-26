Erzincan’da baharın müjdeleyicisi olarak bilinen kardelenler çiçek açtı.

Erzincan’da bu yıl kar yağışının az olması ve yerde uzun süre kalmaması nedeniyle kış mevsimi kısa sürerken, yılın ilk çiçeği ve baharın müjdeleyicisi olarak bilinen kardelenler çiçek açtı. Munzur Dağı yamacında bulunan Tatlısu köyündeki ovaları beyazlığıyla kaplamaya başlayan kardelenleri gören vatandaşlar hem manzaranın tadını çıkardı hem de o anları fotoğrafladı.

Erzincan’ın Çağlayan Beldesinden Munzur Dağına çıkıp doğa yürüyüşü yapan ve kardelenleri görüp fotoğraf çeken Eren Çelik, arazide güzel manzara oluştuğunu söyledi.