Erzincan’ın Çağlayan beldesinde yaylada hayvanlarını otlatırken ayı saldırısına uğrayan çiftçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan’ın Çağlayan beldesinde yaşayan ve çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Celal Sarı (51), Sapazbaba mevkiinde yaylada sürülerini otlatırken, uzak bir mesafede olan ayıyla karşılaştı. Ayı uzaktan koşarak Sarı’ya doğru saldırıda bulundu. Ne yapacağını bilemeyen Sarı, hızla kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ayı tarafından defalarca pençe darbelerine maruz kalarak özellikle bacaklarından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Sarı, bölgeye hızla ulaşan 112 ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralanan Celal Sarı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

’Bu günlerde ayı saldırıları arttı’

Öte yandan, bu günlerde artan ayı saldırılarından dolayı vatandaşlar tedirgin. Özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar ve çiftçiler ayı saldırılarına karşı çeşitli önlemler alıyor. Son olarak, Kars’ın Sarıkamış İlçesine bağlı Yukarı Sallıpınar köyünde bir ayının saldırısı sonucu 3 kişi yaralanırken geçtiğimiz günlerde de Artvin’in Şavşat ilçesinde köye inen ayının saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.