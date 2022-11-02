Erzincan il genelinde “Genel Asayiş Uygulaması” gerçekleştirildi.

Erzincan il genelinde “Genel Asayiş Uygulaması” gerçekleştirildi.

Akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 90’ı tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı ile oluşuyor Akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 90’ı tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı ile oluşuyor

Gerçekleştirilen uygulamalar dahilinde, 936 şahsın GBT/KİHBİ/UYAP sorgulaması, 374 aracın denetim ve kontrolü yapılarak: 3 araç sürücüsüne KTK 34/b, Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten men edilen araca verilen izin süresinin sonunda, aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkmaktan 2.664 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 91, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan 784 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 63, araçlarda nicelik ve nitelikleri yönetmelikte belirtilen şartlara uygun ışık donanımı bulundurmamaktan 888 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 23/4, tescilli aracı plakasız kullanmaktan 3.091 TL, 6 araç sürücüsüne KTK 34/a, muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkmaktan 2.562 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 36/3-a, sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak ve kullandırmaktan 3.674 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 32/3, mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olmasından 1.823 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 48/5, hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, Hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmaktan 3.646 TL, 2 şahsa TCK 179/3, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapıldı.