Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Erzincan’da aralıklı yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.