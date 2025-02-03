Erzincan İl Müftülüğü Gençlik Hizmetleri Koordinatörlüğünce düzenlenen "Ara Tatil Gençlik Kampı" sona erdi.

Gülabibey Diyanet Gençlik Merkezinde ilköğretim ve lise öğrencileri için ayrı gruplar halinde hazırlanan ve 2 hafta süre ile devam eden gençlik kampında öğrencilerin ruh, fikir ve gönül dünyalarının gelişimi ve tatil döneminde nitelikli zaman geçirebilmeleri için eğitim programı uygulandı. Kamp programı; Kur’an-ı Kerim ve Meâl dersleri, ilmihal ve adâb konularının işlendiği dersler, çeşitli ikramlar, namaz saatleri, dinlenme ve teneffüslerle beraber; oyun, eğlence saatleri, çeşitli atölye çalışmaları, film-belgesel saatleri ve münazaralar gibi birçok faydalı etkinliklerle zenginleştirildi.

Programın son gününde İl müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ve il müftü yardımcısı Gökhan Badem öğrencileri ziyaret etti.

Müftü Fakirullahoğlu, gençlerin bu tür sosyal faaliyetleri çok önemsediklerini, geleceğin mimarları olarak bu programların kendilerini müspet manada eğittiğini ve hayata hazırladığını söyledi.

Kamp faaliyetine katılım gösteren öğrenciler ve velileri, Erzincan müftülüğüne, emeği geçen gençlik hizmetleri çalışanlarına ve Erzincanlı hayırseverlere teşekkürlerini ilettiler.