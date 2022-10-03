Erzincan’da 3-9 Ekim Amatör Spor Haftası etkinlikleri belediye önünde Atatürk büstüne çelenk sunulması ile başladı.

Erzincan’da 3-9 Ekim Amatör Spor Haftası etkinlikleri belediye önünde Atatürk büstüne çelenk sunulması ile başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapması ve farkındalık oluşturulması için her yıl ortaklaşa düzenlenen ’Amatör Spor Haftası’ Erzincan’da başladı.

Erzincan Gençlik ve Spor Müdürü Volkan Burak Mumcu’nun çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunumuna çeşitli branşlardan çok sayıda sporcu katıldı.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde 3-9 Ekim tarihleri arasında çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirilecek.