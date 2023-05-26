Erzincan’da jandarma ekiplerince, Musevi dinine ait motifler ve İbranice yazılar içerdiği belirlenen, 24 ayar saf altından yapılmış kitap ele geçirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlarının önlenmesi çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, merkez ilçe ve köylerinde 4 şüphelinin ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki 1 kitabı satmaya çalıştıkları bilgisinin alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıslar tarihi eser niteliğindeki Musevi dinine ait motifler ve İbranice yazılar içeren, 24 ayar saf altından yapılmış, toplam 165 gram ağırlığında ve 14 yapraktan oluşan 1 adet kitap ile birlikte yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.