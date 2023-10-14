Erzincan’da trafik ekiplerince yapılan 6 günlük denetimde 20 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını önlemek, güvenli seyahat olgusu oluşturabilmek, can ve mal kaybını en aza indirmek için denetim ve uygulamalarına ara vermeden devam ediyor. Vatandaşların güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden çalışan ve sürekli görünür olan trafik ekipleri, kurallara uymayan sürücüleri affetmiyor. Trafik ekiplerince son olarak, alkol, abartılı egzoz ve gürültülü araç kullanımı üzerine gerçekleştirilen denetimler ve uygulamalarda, 2 bin 224 aracın alkol kontrolü yapılarak 20 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Vatandaşları alkollü araç kullanmamaları yönünde uyarak ekipler, denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.