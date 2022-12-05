Erzincan’da 16-18 yaş grubu gençler arasında akran zorbalığı yüzünden çıkan yumruklu kavga kameraya yansıdı.

Erzincan’da 16-18 yaş grubu gençler arasında akran zorbalığı yüzünden çıkan yumruklu kavga kameraya yansıdı.

Erzincan merkez Alparslan Türkeş İş Merkezi önünde iki genç grubu arasında yumruk ve tokatlı kavga meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında akran zorbalığı yüzünden başlayan sözlü tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruk sallayıp tokat atan gençleri çevredeki vatandaşlar müdahale ederek ayırdı. Gençler polis gelmeden dağılarak ayrı ayrı istikametlere doğru gitti.

Gençlerin kavgası bir vatandaş tarafından kamerayla görüntülendi.